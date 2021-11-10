Илон Маск потерял $50 млрд за два дня

Акции компании Tesla резко потеряли в стоимости — а виноват в этом сам бизнесмен, спровоцировавший падение своей публикацией в Twitter. Об этом пишет "Пятый канал".

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Акции Tesla стали резко дешеветь после того, как Илон Маск спросил у подписчиков его Twitter-аккаунта мнения касательно того, стоит ли ему продать часть ценных бумаг — ему принадлежит 17% компании. На публикацию обратили внимание — и к закрытию торгов стоимость акций компании — производителя электрокаров на Нью-Йоркской фондовой бирже упала более, чем на 16%.

Маска уже обвиняли в манипуляциях со стоимостью акций. Американские конгрессмены-демократы предложили новый законопроект, согласно которому налогообложению подлежит "нереализованная финансовая прибыль" — налогом в 23,8% будет облагаться прибыль от стоимости таких активов, как акции и облигации, независимо от того, были они проданы или нет.