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Илон Маск потерял $50 млрд за два дня

Газета.Ruиещё 2
39 минут назад

Акции компании Tesla резко потеряли в стоимости — а виноват в этом сам бизнесмен, спровоцировавший падение своей публикацией в Twitter. Об этом пишет "Пятый канал".

Илон Маск потерял $50 млрд за два дня
Фото: ReutersReuters

Акции Tesla стали резко дешеветь после того, как Илон Маск спросил у подписчиков его Twitter-аккаунта мнения касательно того, стоит ли ему продать часть ценных бумаг — ему принадлежит 17% компании. На публикацию обратили внимание — и к закрытию торгов стоимость акций компании — производителя электрокаров на Нью-Йоркской фондовой бирже упала более, чем на 16%.

Маска уже обвиняли в манипуляциях со стоимостью акций. Американские конгрессмены-демократы предложили новый законопроект, согласно которому налогообложению подлежит "нереализованная финансовая прибыль" — налогом в 23,8% будет облагаться прибыль от стоимости таких активов, как акции и облигации, независимо от того, были они проданы или нет.

Таким образом, Илону Маску придется выплатить государству 50 миллиардов долларов в течение нескольких лет, если закон вступит в силу.

Наука и техника,Илон Маск,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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