Эксперт раскрыл сроки снижения заболеваемость COVID-19 в РФ

Заболеваемость COVID-19 в России в течение недели выйдет на плато, а через две-три недели — пойдет на спад. Тем не менее значительное снижение заболеваемости произойдет только тогда, когда большая часть населения будет обладать иммунитетом к штамму «дельта». Об этом заявил Владислав Жемчугов, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям и доктор медицинских наук, пишет ТАСС.

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По его словам, специалисты ожидают превращения пика заболеваемости в плато в течение недели. Жемчугов отметил, что в регионах, где были введены ограничительные меры, люди в любом случае будут меньше болеть и умирать. Затем, как уверяет эксперт, в дело вступит коллективный иммунитет к штамму «дельта», и через две-три недели заболеваемость пойдет на спад. Однако делать дальнейшие прогнозы можно лишь с учетом понимания того, какой процент населения в России уже приобрел иммунитет к штамму «дельта», сообщил Жемчугов.