Эксперт раскрыл сроки снижения заболеваемость COVID-19 в РФ

Заболеваемость COVID-19 в России в течение недели выйдет на плато, а через две-три недели — пойдет на спад. Тем не менее значительное снижение заболеваемости произойдет только тогда, когда большая часть населения будет обладать иммунитетом к штамму «дельта». Об этом заявил Владислав Жемчугов, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям и доктор медицинских наук, пишет ТАСС.
По его словам, специалисты ожидают превращения пика заболеваемости в плато в течение недели. Жемчугов отметил, что в регионах, где были введены ограничительные меры, люди в любом случае будут меньше болеть и умирать. Затем, как уверяет эксперт, в дело вступит коллективный иммунитет к штамму «дельта», и через две-три недели заболеваемость пойдет на спад. Однако делать дальнейшие прогнозы можно лишь с учетом понимания того, какой процент населения в России уже приобрел иммунитет к штамму «дельта», сообщил Жемчугов.
Он полагает, нынешняя эпидемическая обстановка в стране связана с тем, что сейчас COVID-19 болеют те, кто уже перенес заболевание и оказался уязвим для нового штамма. Все уже разработанные вакцины сделаны на основе уханьского — первого — штамма, а сейчас доминирует штамм «дельта». Поэтому действие вакцин снизилось на 30-40%. Однако они все еще работают и помогают перенести заболевание в легкой форме, заверил Жемчугов.