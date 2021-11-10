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Центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения коронавируса

ТК «Звезда»иещё 8
31 минуту назад

В России Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил о создании лекарства для лечения COVID
Фото: pexels.compexels.com

«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», - сообщил он.

Гинцбург отметил, что клинические испытания такого лекарства начнутся в январе и предположительно через три-четыре месяца закончатся.

«В январе месяце следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения. Тем временем глава минздрава Михаил Мурашко заявил о завершении экспертизы детской вакцины от коронавируса. Она разработана на основе «Спутника V», который доказал свою безопасность и эффективность.

Наука и техника,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Александр Невский,Владимир Путин,Минздрав РФ,РИА Новости,
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