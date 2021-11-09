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В России начались продажи iPhone 13 с зубом динозавра

Ferra.ru
59 минут назад

Российский бренд Caviar, известный выпуском смартфонов, украшенных редкими материалами, создал коллекцию iPhone 13 для фанатов динозавров. Наиболее яркой моделью является Tyrannophone с куском настоящего зуба ящера.

В России начались продажи iPhone 13 с зубом динозавра
Фото: CaviarCaviar

Нетрудно догадаться, что Tyrannophone вдохновлён знаменитым тираннозавром. Другие две другие модели называются Monsterphone и Teradiamond.

Tyrannophone украшен изображением головы динозавра, сделанной из титана. Жёлтый глаз чудовища сделан из чистейшего янтаря. Один из зубов тиранозавра настоящий. Специалисты использовали фрагмент настоящего зуба тираннозавра, возрастом 80 млн лет. Такой смартфон стоит 529 тысяч рублей

Модель Monsterphone получила титановый корпус рисунком следа от когтей динозавра. Она стоит 474 тысячи рублей.

В третьей модели Caviar обыграл слово «Tera», которое можно применить к «ужасающе» большому объёму данных. Поэтому Teradiamond сделана на базе iPhone 13 Pro с 1 ТБ памяти. Смартфон украшен 1028 бриллиантами и 128 рубинами. Он стоит больше трёх миллионов рублей.

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