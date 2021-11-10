Назван блокирующий распространение COVID-19 продукт

Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера назвали продукт, который помогает замедлить распространение коронавируса. Специалисты доказали, что этому процессу способствует черный перец, пишут «Ведомости».

Фото: Pixabay Pixabay

Одна из авторов научной работы, главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова объяснила, что замедлить распространение COVID-19 помогают препараты, которые блокируют белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции. Для исследования специалисты отобрали 20 разных алкалоидов, которые испытали на моделях вирусных и клеточных мембран в присутствии частицы белка коронавируса.

«Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей», — подчеркнула Остроумова.

По ее словам, это вещество изменяет липидную оболочку вируса.

В результате воздействия пиперина оболочка вируса утрачивает способность сливаться с мембранами клеток человека, в результате чего инфекция не проникает внутрь них. Благодаря этому процессу распространение COVID-19 останавливается. При этом коронавирус не станет устойчивым к пиперину, поскольку его мутации почти не влияют на липидную оболочку. Отмечается, что изученные алкалоиды могут лечь в основу эффективных БАДов для профилактики и терапии СOVID-19.