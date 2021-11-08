В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Как учёные определили возраст Вселенной

Ferra.ru
1 час назад

Астрономы выяснили, что возраст Вселенной составляет 13,7 миллиарда лет. Определили они это по двум особенностям. О них - в материале британского журнала BBC Science Focus Magazine.

Как учёные определили возраст Вселенной
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Главное, на что опирались учёные при оценке возраста Вселенной, - это предположение о существовании ранее фундаментальных физических законов. При этом важно, что звёзды, галактики, комические частицы ведут себя довольно предсказуемо. Но есть ещё два важных факта, которые помогли определить, когда была создана Вселенная.

Расширение Вселенной. Это означает, что в далёкие времена она была меньше. Также предполагается, что скорость этого расширение тоже со временем увеличивается. Космический микроволновый фон. Другими словами, это фоновый шум, оставшийся после Большого взрыва. По мере расширения и охлаждения Вселенной энергия фотонов (они представляют собой частицу электромагнитного излучения) уменьшалась. И сейчас её уже измерили исследователи.

Благодаря всему этому исследователям не составило труда предположить, сколько времени потребовалось для образования различных объектов во Вселенной. Водород, гелий, литий образовались во время самого Большого взрыва, а для более тяжёлых элементов необходимы были звёзды.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители