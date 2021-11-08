Как учёные определили возраст Вселенной

Астрономы выяснили, что возраст Вселенной составляет 13,7 миллиарда лет. Определили они это по двум особенностям. О них - в материале британского журнала BBC Science Focus Magazine.

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Главное, на что опирались учёные при оценке возраста Вселенной, - это предположение о существовании ранее фундаментальных физических законов. При этом важно, что звёзды, галактики, комические частицы ведут себя довольно предсказуемо. Но есть ещё два важных факта, которые помогли определить, когда была создана Вселенная.

Расширение Вселенной. Это означает, что в далёкие времена она была меньше. Также предполагается, что скорость этого расширение тоже со временем увеличивается. Космический микроволновый фон. Другими словами, это фоновый шум, оставшийся после Большого взрыва. По мере расширения и охлаждения Вселенной энергия фотонов (они представляют собой частицу электромагнитного излучения) уменьшалась. И сейчас её уже измерили исследователи.