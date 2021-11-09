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Раскрыт новый самый мощный смартфон Xiaomi

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Xiaomi представит очередной мощный игровой смартфон. Об этом в своем аккаунте на Weibo рассказал известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

Xiaomi представит самый мощный смартфон
Фото: ReutersReuters

Согласно раскрытой информации источника, китайская компания работает над новым смартфоном линейки Black Shark. Девайсы указанной серии называют самыми мощными смартфонами в мире. Аппарат будет ориентирован на геймеров, иметь высокую производительность и набор игровых аксессуаров.

Digital Chat Station отметил, что Black Shark 5 получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 898 — данный чип окажется одним из самых производительных на рынке. Также известно, что в ближайшее время будет выпущен аппарат Red Magic 7, который также получит Snapdragon 898.

Специалист не стал раскрывать других характеристик устройств. Также автор не назвал сроков выхода флагмана. Вероятно, анонс состоится в 2022 году.

Последним девайсом серии является модель Black Shark 4S, которая была анонсирована в середине октября. Геймерское устройство имеет 6,67-дюймовый экран AMOLED E4 с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой 144 герц, флагманский процессор Snapdragon 888+, от 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти.
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