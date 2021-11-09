Xiaomi представит самый мощный смартфон

Xiaomi представит очередной мощный игровой смартфон. Об этом в своем аккаунте на Weibo рассказал известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

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Согласно раскрытой информации источника, китайская компания работает над новым смартфоном линейки Black Shark. Девайсы указанной серии называют самыми мощными смартфонами в мире. Аппарат будет ориентирован на геймеров, иметь высокую производительность и набор игровых аксессуаров.

Digital Chat Station отметил, что Black Shark 5 получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 898 — данный чип окажется одним из самых производительных на рынке. Также известно, что в ближайшее время будет выпущен аппарат Red Magic 7, который также получит Snapdragon 898.

Специалист не стал раскрывать других характеристик устройств. Также автор не назвал сроков выхода флагмана. Вероятно, анонс состоится в 2022 году.