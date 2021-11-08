Суд оштрафовал Telegram ещё на 4 млн рублей

Суд в Москве принял решение оштрафовать ещё на 4 миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалять запрещенную информацию.

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринук.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Телеграм Мессенджер Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП России, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сообщила она.

Ранее стало известно, что мировой суд рассмотрит новые протоколы о неудалении запрещённого контента в отношении Google и Telegram.