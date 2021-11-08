В России дефицит iPhone 13 достиг 80%

В настоящее время спрос на iPhone 13 в России на 80% превышает поставки. Некоторые ретейлеры получают лишь около трети от необходимого количества смартфонов Apple, сообщает газета "Известия" со ссылкой на близкие к некоторым ретейлерами источники.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Дефицит наблюдается и на рынке более старых iPhone, а также смартфонов Samsung (Galaxy Fold и устройства S-серии), Xiaomi и Huawei.

По словам участников рынка, дефицит возник из-за закрытия части предприятий по сборке гаджетов и производству комплектующих к ним, разрыва логистических цепочек. Процесс, приведший к такому положению, начался в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Сейчас сроки доставки устройств увеличились на 3–4 недели по сравнению с допандемийным периодом.

"Сроки выпуска заказанной продукции плохо прогнозируемы: если у производителя появляются нужные комплектующие, он может произвести гаджеты быстро, если нет – выполнение заказа может растянуться на месяцы", – отметил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Ранее сообщалось, что компания Apple резко сократила производство планшетов iPad для обеспечения микросхемами новых смартфонов iPhone 13.