Врач рассказала, кому грозит симптом «ковидных пальцев»

Симптом «ковидных пальцев» чаще всего проявляется у людей с сосудистой патологией и курильщиков, рассказала врач-иммунолог Зоя Скорпилева газете РБК.

Фото: covid.joinzoe.com covid.joinzoe.com

Он проявляется не у каждого болеющего коронавирусом. Это зависит от возраста пациента, хронических патологий, длительности болезни и получаемого лечения, уточнила она.

Медики еще называют этот симптом «ложным обморожением». При нем покалывают и немеют пальцы. Такое состояние может продолжаться от нескольких дней до двух недель.

Скорпилева объяснила, что COVID-19 обычно действует на сосудистую стенку, вызывая воспалительный процесс, в результате чего нарушается кровоснабжение. Именно это и вызывает данный симптом