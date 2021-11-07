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Врач рассказала, кому грозит симптом «ковидных пальцев»

Ювелина Бернст
57 минут назад

Симптом «ковидных пальцев» чаще всего проявляется у людей с сосудистой патологией и курильщиков, рассказала врач-иммунолог Зоя Скорпилева газете РБК.

Врач рассказала, кому грозит симптом «ковидных пальцев»
Фото: covid.joinzoe.comcovid.joinzoe.com

Он проявляется не у каждого болеющего коронавирусом. Это зависит от возраста пациента, хронических патологий, длительности болезни и получаемого лечения, уточнила она.

Медики еще называют этот симптом «ложным обморожением». При нем покалывают и немеют пальцы. Такое состояние может продолжаться от нескольких дней до двух недель.

Скорпилева объяснила, что COVID-19 обычно действует на сосудистую стенку, вызывая воспалительный процесс, в результате чего нарушается кровоснабжение. Именно это и вызывает данный симптом

Заместитель главного врача КДЦ «Медси» Мария Петина ранее рассказала, что в основе синдрома «ковидных пальцев» лежит иммунопатологическое воспаление сосудов.

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