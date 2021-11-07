Врач рассказала, кому грозит симптом «ковидных пальцев»

Симптом «ковидных пальцев» чаще всего проявляется у людей с сосудистой патологией и курильщиков, рассказала врач-иммунолог Зоя Скорпилева газете РБК.
Он проявляется не у каждого болеющего коронавирусом. Это зависит от возраста пациента, хронических патологий, длительности болезни и получаемого лечения, уточнила она.
Медики еще называют этот симптом «ложным обморожением». При нем покалывают и немеют пальцы. Такое состояние может продолжаться от нескольких дней до двух недель.
Скорпилева объяснила, что COVID-19 обычно действует на сосудистую стенку, вызывая воспалительный процесс, в результате чего нарушается кровоснабжение. Именно это и вызывает данный симптом
Заместитель главного врача КДЦ «Медси» Мария Петина ранее рассказала, что в основе синдрома «ковидных пальцев» лежит иммунопатологическое воспаление сосудов.