NASA объявила о возобновлении российско-американских полетов

Проблему с возможным отсутствием американских астронавтов на международной космической станции могут решить «перекрестные» полеты на космическом корабле «Союз» из России , сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано.

«Мы пытаемся найти запасные варианты, например, при которых наши астронавты летали бы на „Союзах“, а российские космонавты — на наших кораблях», — сообщил он. Как отметил эксперт, в будущем планируется летать на кораблях друг друга.

По словам Монтальбано, так как экипаж миссии Crew Dragon-2 уйдет со станции раньше, чем на нее прибудет заменяющий ее экипаж Crew Dragon-3, в американском сегменте останется только один представитель NASA — Марк Томас Ванде Хай. Он прибыл на МКС в апреле на российском корабле «Союз». Чтобы предотвратить полное отсутствие астронавтов на орбите, управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США будет добиваться соглашения о «перекрестных» полетах.