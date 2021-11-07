NASA объявила о возобновлении российско-американских полетов

Проблему с возможным отсутствием американских астронавтов на международной космической станции могут решить «перекрестные» полеты на космическом корабле «Союз» из России, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано.
«Мы пытаемся найти запасные варианты, например, при которых наши астронавты летали бы на „Союзах“, а российские космонавты — на наших кораблях», — сообщил он. Как отметил эксперт, в будущем планируется летать на кораблях друг друга.
По словам Монтальбано, так как экипаж миссии Crew Dragon-2 уйдет со станции раньше, чем на нее прибудет заменяющий ее экипаж Crew Dragon-3, в американском сегменте останется только один представитель NASA — Марк Томас Ванде Хай. Он прибыл на МКС в апреле на российском корабле «Союз». Чтобы предотвратить полное отсутствие астронавтов на орбите, управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США будет добиваться соглашения о «перекрестных» полетах.
Как сообщил ранее глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко, новый потенциальный космический турист выбрал российский корабль «Союз», а не корабль Илона Маска Crew Dragon из-за надёжности отечественной космической техники.