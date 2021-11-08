В Помпеях совершили необычайную находку

Археологи обнаружили при раскопках виллы близ Помпей необычайно хорошо сохранившуюся комнату, в которой, вероятно, жили рабы. В небольшом помещении находились три кровати и деревянный сундук, отмечается в сообщении Археологического парка Помпей.

Фото: pompeiisites.org pompeiisites.org

Раскопки на вилле Чивита-Джулиана, находящейся в нескольких сотнях метров от погибшего при извержении Везувия древнеримского города, ведутся с 2017 года. В январе исследователи совершили там открытие — нашли богато украшенную колесницу и конюшни с остатками трех лошадей. Сейчас же археологам удалось обнаружить на полпути между спальней и кладовой небольшую комнату площадью 16 квадратных метров, которая, как предполагают исследователи, служила жилищем для слуг, обслуживавших и поддерживавших колесницу в рабочем состоянии. На это указывают как найденная под одной из кроватей оглобля колесницы, так и ряд изделий из ткани и металла, которые, вероятно, были частью упряжей.