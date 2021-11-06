Российский космонавт принял командование МКС

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке передал командование Международной космической станцией (МКС) российскому космонавту Антону Шкаплерову, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Процесс передачи смены на МКС предполагает церемонию подписания необходимого документа двумя командирами. Песке, руководивший станцией с 4 октября 2021 года, и Шкаплеров заключили соответствующий акт передачи полномочий. Предполагается, что россиянин стал главой международного экипажа до своего возвращения на Землю, намеченного на весну 2022 года.

«Окончание церемонии по традиции сопровождалось ударами в корабельный колокол», — подчеркивается в заявлении корпорации.

Церемонию провели в в связи с возвращением Песке на Землю. Вместе с ним станцию покинут американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хошиде.

Согласно предварительной информации космического агентства США NASA, расстыковка корабля Crew Dragon произойдет 7 ноября 2021 года. После этого и до прибытия нового экипажа на МКС продолжат работу российские космонавты Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай.