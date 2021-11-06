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«Это проблема»: Обнаружено неизлечимое последствие коронавируса

Майк Габриелян
11 минут назад

Американские ученые выяснили, что коронавирус может поражать нейроны головного мозга, попадая в него через нос. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на исследования Калифорнийского национального центра приматов и Исследовательского института Ротмана в Торонто .

«Это проблема»: Обнаружено неизлечимое последствие коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследования показывают, что SARS-CoV-2 может легко проникать в мозг человека через нос. Это приводит к стойким неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью. От этой проблемы, предположительно, страдает не менее трети всех инфицированных COVID-19.

Опыты на зараженных макаках показали, что симптомы поражения нейронов мозга возникают через неделю после заражения. Чаще всего страдают старые животные с хроническим диабетом.

Как выяснилось, иммунная система не реагирует на частицы вируса, когда они оказываются в нейронах мозга. Специалисты считают, что именно из-за этого пациенты, перенесшие COVID-19, страдают от спутанности сознания («тумана в голове»), проблем с памятью и нарушений координации.

Пока врачи не могут диагностировать или лечить повреждения мозга, вызванные перенесенным ковидом.

«Мы все еще находимся на той стадии, когда у этого осложнения нет даже названия. Это проблема» - сказал доктор Гольдштейн, директор Центра лечения и послековидного восстановления в Денвере.

Ученые представили работу в минувшую среду, во на собрании Общества неврологии. Пока она не рецензирована.

Наука и техника,телеканал NBC,
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