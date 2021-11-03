В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Ученые впервые произвели горючее из воздуха и света

Газета.Ru
48 минут назад

Ученые создали опытную установку для получения топлива из обычного воздуха и солнечного света. Информация об этом опубликована на сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Ученые впервые произвели горючее из воздуха и света
Фото:  Кадр из видео/NPG Press/Youtube Кадр из видео/NPG Press/Youtube

Исследователи считают свое открытие важной вехой, которая в конечном итоге поможет авиации избавиться от выбросов углерода, но заявили, что им еще предстоит проделать большую работу, прежде чем производство такого топлива удастся развернуть в промышленных количествах.

Углекислый газ — один из сильнейших парниковых газов, и в настоящее время на авиацию и корабли приходится около 8 процентов его общих антропогенных выбросов.

Система разработана под руководством Альдо Штайнфельда из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Установка получает энергию от солнца и улавливает из воздуха углекислый газ и воду. Смесь воды и газа поступает в реактор, где под действием солнечного света они превращаются в монооксид углерода и водород. Затем из смеси этих газов образуются жидкие углеводороды: установка может выдавать бензин, керосин, метанол или другие виды горючего.

Опытная установка на крыше лаборатории произвела 32 миллилитра метанола за семичасовой световой день. По расчетам, чтобы удовлетворить мировой спрос на авиатопливо с помощью этой установки, потребуется фабрика площадью 45 тыс. квадратных километров.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители