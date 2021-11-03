Ученые впервые произвели горючее из воздуха и света

Ученые создали опытную установку для получения топлива из обычного воздуха и солнечного света. Информация об этом опубликована на сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Фото: Кадр из видео/NPG Press/Youtube Кадр из видео/NPG Press/Youtube

Исследователи считают свое открытие важной вехой, которая в конечном итоге поможет авиации избавиться от выбросов углерода, но заявили, что им еще предстоит проделать большую работу, прежде чем производство такого топлива удастся развернуть в промышленных количествах.

Углекислый газ — один из сильнейших парниковых газов, и в настоящее время на авиацию и корабли приходится около 8 процентов его общих антропогенных выбросов.

Система разработана под руководством Альдо Штайнфельда из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Установка получает энергию от солнца и улавливает из воздуха углекислый газ и воду. Смесь воды и газа поступает в реактор, где под действием солнечного света они превращаются в монооксид углерода и водород. Затем из смеси этих газов образуются жидкие углеводороды: установка может выдавать бензин, керосин, метанол или другие виды горючего.