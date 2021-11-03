Летчики рассказали о проблемах с самолетами Ан-12

«Ан-12 создан для перевоза тяжелой техники. Ему уже 60 лет. Они в Судане, Йемене падают. Их эксплуатируют беспощадно. Не щадя летного экипажа. А они соглашаются, потому, что платят хорошо. Самолет очень старый, запчастей нет, заводов для ремонта нет. Под тяжелые погодные условия эти борта не оборудованы. Почему они [все еще] летают, я не знаю», — сказал Магомед Толбоев.