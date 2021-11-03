В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Летчики рассказали о проблемах с самолетами Ан-12

Ura.Ru
49 минут назад

Самолеты Ан-12, один из которых потерпел крушение в Иркутской области, слишком старые. На них уже нет запчастей, также нет заводов, где могли бы их ремонтировать. Об этом в беседе с URA.RU заявил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

Летчики рассказали о проблемах с самолетами Ан-12
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ан-12 создан для перевоза тяжелой техники. Ему уже 60 лет. Они в Судане, Йемене падают. Их эксплуатируют беспощадно. Не щадя летного экипажа. А они соглашаются, потому, что платят хорошо. Самолет очень старый, запчастей нет, заводов для ремонта нет. Под тяжелые погодные условия эти борта не оборудованы. Почему они [все еще] летают, я не знаю», — сказал Магомед Толбоев.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, почему чаще всего происходят крушения самолетов. «Основная причина всех катастроф и аварий — это ошибки экипажа, нарушение правил выполнения полетов, и только потом идет отказ электронной техники и отказ двигателя», — сообщил собеседник агентства.

Граждане трех стран: названы имена погибших при крушении Ан-12

Наука и техника,Юрий Сытник,Магомед Толбоев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители