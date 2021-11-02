Apple "пожертвовала" iPad в пользу iPhone 13

Американская компания Apple в сентябре-октябре резко сократила производство планшетов, чем планировала, чтобы выделить больше чипов для новых iPhone 13, пишет Nikkei Asia.

Фото: Reuters Reuters

Источники издания считают это признаком того, что глобальный кризис поставок чипов ударил по компании сильнее, чем говорилось ранее.

Видео дня

У iPad и iPhone есть ряд общих компонентов, включая как основные, так и периферийные микросхемы. Это позволяет Apple в определенных случаях переключать расходные материалы между разными устройствами.

По данным источников, производство iPad за последние два месяца сократилось на 50% по сравнению с первоначальными планами Apple. Кроме того, компоненты, которые предназначались для старых iPhone, также отдаются на производство iPhone 13.

Это происходит из-за того, что Apple прогнозирует более высокий спрос на iPhone, чем на iPad, так как западные рынки начинают оживать после пандемии коронавируса. На Европу и Америку приходится 66% доходов Apple.

Обычно пик продаж новых iPhone наступает в течение нескольких месяцев после начала выпуска. Новый iPhone 13 был выпущен 24 сентября, и его бесперебойное производство сейчас в приоритете для Apple.

Apple и ранее передавала часть предназначенных для производства iPad компонентов в пользу iPhone. Так, в 2020 году некоторые компоненты iPad были переданы для производства iPhone 12.

Сейчас покупатели в Северной и Южной Америке или Европе, заказавшие iPad с объемом памяти 256 ГБ в конце октября, вынуждены ждать доставки до 15 декабря. Покупателям iPad mini из девайс доставят в начале декабря. Потребители в Китае также должны ждать до шести недель, чтобы получить новый iPad.

В Apple признают проблему ч дефицитом компонентов для производства новых гаджетов. Так, финансовый директор компании Лука Маэстри сказал в недавнем отчете о прибылях и убытках, что выручка iPad за квартал с октября по декабрь будет снижаться из-за недостатков компонентов, добавив, что это единственный продукт, для которого ожидается снижение.

Генеральный директор Apple Тим Кук в свою очередь отмечал, что выручка компании за июль-сентябрь была на 6 миллиардов долларов ниже, чем могла бы быть из-за «дефицита кремния и сбоев в производстве, связанных с COVID-19. По его словам, влияние на текущий квартал может быть еще больше.

Брэди Ван, технический аналитик Counterpoint Research, скчитает, что для Apple вполне естественно отдавать предпочтение производству iPhone.

«Объем поставок iPhone около 200 миллионов единиц в год- намного больше, чем у iPad. Все самые важные и критические экосистемы Apple окружают iPhone, его культовый продукт. - его флагманские iPhone, которые всегда выпускаются осенью», - сказал Ван.

По его словам, Apple уже является доминирующим игроком на рынке планшетов со своими iPad.