В Чечне нашли семь новых пещер

«Для спелеологов это совсем новый район, потому что раньше он был труднодоступным — только в прошлом году туда провели дорогу. (...) Перепад между входом и выходом карстовых вод — примерно 1,5 километра. Это достаточно интересный карстовый массив: здесь много глубоких воронок, рек, которые в них попадают», — отметил ученый.