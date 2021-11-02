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В Чечне нашли семь новых пещер

Lenta.ru
55 минут назад

В горных районах Чечни нашли семь новых пещер и несколько захоронений в гротах. Такое открытие сделали спелеологи Крымского федерального и Чеченского государственного университетов, рассказал преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии крымского вуза Геннадий Самохин. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 2 ноября.

В Чечне нашли семь новых пещер
Фото: Пресс-служба КФУПресс-служба КФУ

«Для спелеологов это совсем новый район, потому что раньше он был труднодоступным — только в прошлом году туда провели дорогу. (...) Перепад между входом и выходом карстовых вод — примерно 1,5 километра. Это достаточно интересный карстовый массив: здесь много глубоких воронок, рек, которые в них попадают», — отметил ученый.

Самохин добавил, что специалисты уже исследовали найденные пещеры и сделали зарисовки их карстовых форм. Он рассказал, что пещеры могли сформироваться напорными водами.

«Помимо естественных пещер, мы нашли еще искусственные. Предполагаем, что это аланские захоронения II века нашей эры», — заявил Самохин.

Ранее стало известно, что спелеологи взялись за благоустройство пещер в Крыму и начали устанавливать в них стационарные клеевые крючья (анкеры). К настоящему моменту участники некоммерческого проекта завершили работы уже в шести пещерах полуострова, сделав их более безопасными для туристов.

Наука и техника,Геннадий Самохин,Интерфакс,
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