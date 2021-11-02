Названы самые опасные компьютерные вирусы

Российские эксперты перечислили вирусы, которые чаще всего поражают устройства обычных пользователей. Их «прародителем» является пресловутый «Червь», запущенный 2 ноября 1988 года аспирантом факультета вычислительной техники Корнельского университета Робертом Моррисом, и который парализовал работу шести тысяч интернет-узлов в США.

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Но даже несмотря на такие возможности устаревшего уже вируса, те хакерские разработки, которые продолжают его традицию, стали куда более изощрёнными и опасными. По словам Михаила Кондрашина, технического директора TrendMicro в России и СНГ, компании-разработчика программного обеспечения кибербезопасности, таких вирусов достаточно много. Большинство пользователей никогда о них и не слышали, но проблема в том, что они достаточно часто поражают пользовательские устройства.

Это WCRY, LOCKY, CERBER, SODINOKIBI, RYUK и многие другие из этого «семейства». Они могут полностью, парализовать работу устройства, будь то смартфон или компьютер, зашифровать данные или украсть всю личную информацию. И это только часть бед.

Другой эксперт, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин отметил, что нередко «экран смерти» в Windows — критическая ошибка, которую система не в состоянии исправить самостоятельно, появляется в результате работы вирусов, например, троянцев. И пока пользователь не заплатит, компьютер не будет работать.

Если не уделять должного внимания сетевой безопасности, то на компьютер или смартфон можно «наловить» кейлоггеров — вирусов, которые следят за всем, что пользователь набирает на клавиатуре, и отправляют информацию на сервер оператора.