Земля 5 ноября окажется максимально близко к Урану

"В пятницу, 5 ноября 2021 года, в 3:00 мск Уран окажется в противостоянии с Солнцем. Наступает наилучшее время для наблюдения седьмой планеты в телескоп. Расстояние между Землей и Ураном в этот день будет наименьшим в 2021 году и составит 2,8 млрд км (18,73 а. е.), а видимый диаметр планеты - наибольший в году (3,7 угловые секунды)", - сказали ТАСС в планетарии.