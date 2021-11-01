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Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых

Елена Прошина
43 минуты назад

Никаких нареканий по поводу побочных действий «Спутника V» не было обнаружено. Даже те, кто уже прошел ревакцинацию, чувствуют себя хорошо. Об этом рассказал Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет РИА Новости.

Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к "Спутнику V" у трижды привитых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, такими словами Гинцбург прокомментировал вопрос о том, как люди чувствуют себя после вакцинации от COVID-19 «Спутником V», когда принимают препарат в третий раз. Он подчеркнул, что никаких вопросов к побочным эффектам вакцины не возникло.

Ранее Гинцбург заявил, что иммунизация «Спутником V», а затем повторная вакцинация назальным препаратом способна обеспечить человеку полную защиту как от тяжелого протекания COVID-19, так и от заражения этим вирусом в дальнейшем.

Вакцинация — самый надежный способ защиты от коронавируса. Как заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, среди тяжелобольных COVID-19 доля привитых составляет менее 0,03%. Все остальные пациенты, находящиеся в стационарах, — непривитые. В ВОЗ в конце сентября этого года сообщили, что между высокой смертностью от COVID-19 и отказом некоторых слоев населения от вакцинации есть прямая связь.

Наука и техника,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,ВОЗ,РИА Новости,
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