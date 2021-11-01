Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых

Никаких нареканий по поводу побочных действий «Спутника V» не было обнаружено. Даже те, кто уже прошел ревакцинацию, чувствуют себя хорошо. Об этом рассказал Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет РИА Новости.

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Как пишет издание, такими словами Гинцбург прокомментировал вопрос о том, как люди чувствуют себя после вакцинации от COVID-19 «Спутником V», когда принимают препарат в третий раз. Он подчеркнул, что никаких вопросов к побочным эффектам вакцины не возникло.

Ранее Гинцбург заявил, что иммунизация «Спутником V», а затем повторная вакцинация назальным препаратом способна обеспечить человеку полную защиту как от тяжелого протекания COVID-19, так и от заражения этим вирусом в дальнейшем.