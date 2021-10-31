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Названы приближающие деменцию продукты

Ювелина Бернст
23 минуты назад

Специалисты из организации Dementia Australia назвали продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции, пишет Daily Express.

Названы приближающие деменцию продукты
Фото: ТАССТАСС

К таким опасным продуктам причислили жирные молочные продукты, в частности, сливочное масло, мясную продукцию, особенно сало, пальмовое и кокосовое масло.

Также к таким продуктам относятся продукты быстрого питания, жареное и выпечка. Вредно в данном случае и сладкое: торты, печенье и шоколад.

Все дело в насыщенных жирах и трансжирах, содержащихся в этих продуктах в большом количестве.

Минимизировав употребление этих продуктов можно снизить риск развития деменции в несколько раз, утверждают специалисты.

А вот защитить от заболевания помогут фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, и продукты, имеющие в составе мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, говоhится в статье.

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