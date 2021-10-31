Названы приближающие деменцию продукты

Специалисты из организации Dementia Australia назвали продукты, употребление которых многократно увеличивает риск развития деменции, пишет Daily Express.

Фото: ТАСС ТАСС

К таким опасным продуктам причислили жирные молочные продукты, в частности, сливочное масло, мясную продукцию, особенно сало, пальмовое и кокосовое масло.

Также к таким продуктам относятся продукты быстрого питания, жареное и выпечка. Вредно в данном случае и сладкое: торты, печенье и шоколад.

Все дело в насыщенных жирах и трансжирах, содержащихся в этих продуктах в большом количестве.

Минимизировав употребление этих продуктов можно снизить риск развития деменции в несколько раз, утверждают специалисты.