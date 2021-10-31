Эксперт рассказал о постковидном воздействии на голос

Специалист указала, что от постковидного симптома не застрахованы и люди, переболевшие в легкой форме. Как передает ТАСС, это обычно связано с тем, что при таком протекании заболевания пациенты не обращаются за помощью медиков. Тем не менее, как правило, чем тяжелее переносится коронавирус, тем дольше сохраняются постсимптомы и тем сильнее они выражаются.