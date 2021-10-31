В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Раскрыто постковидное воздействие на голос

ТК «Звезда»иещё 5
15 минут назад

Постковидный синдром при перенесении дельта-штамма заболевания может проявляться в изменении голоса. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Эксперт рассказал о постковидном воздействии на голос
Фото: pexels.compexels.com

Помимо этого, у переболевших пациентов нередко замечают длительные воспаления носоглотки, заметную утомляемость, нарушение памяти и слуха, желудочно-кишечные расстройства и проблемы с когнитивными функциями. Также, по ее словам, подобные случаи характеризуются более выраженными поражениями легких и сердца и повышением восприимчивости к другим инфекциям.

Специалист указала, что от постковидного симптома не застрахованы и люди, переболевшие в легкой форме. Как передает ТАСС, это обычно связано с тем, что при таком протекании заболевания пациенты не обращаются за помощью медиков. Тем не менее, как правило, чем тяжелее переносится коронавирус, тем дольше сохраняются постсимптомы и тем сильнее они выражаются.
Наука и техника,Общество,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители