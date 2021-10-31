Эксперт рассказал о постковидном воздействии на голос

Постковидный синдром при перенесении дельта-штамма заболевания может проявляться в изменении голоса. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Помимо этого, у переболевших пациентов нередко замечают длительные воспаления носоглотки, заметную утомляемость, нарушение памяти и слуха, желудочно-кишечные расстройства и проблемы с когнитивными функциями. Также, по ее словам, подобные случаи характеризуются более выраженными поражениями легких и сердца и повышением восприимчивости к другим инфекциям.