Назван способ снизить риск заражения COVID в 10 раз

Ученый отмечает, что человек при этом может не заболеть, но стать разносчиком болезни. Третья прививка от вируса, проведенная через погода после второй, повысит уровень антител, считает он. При этом они получат способность эффективнее связывать коронавирус. То есть, этот процесс будет протекать в организме быстрее, даже с использованием меньшего количество антител. Кроме того, Чумаков назвал ерундой слухи о том, что ревакцинации может подорвать иммунитет.