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Ученый назвал способ снизить риск заражения коронавирусом в 10 раз

Елена Прошина
6 минут назад

Сотрудник Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН, кандидат биологических наук Александр Панчин рассказал об эффекте от третей дозы вакцины от СOVID-19. Его слова приводит URA.RU.

Назван способ снизить риск заражения COVID в 10 раз
Фото: ReutersReuters

«Существуют исследования, показывающие, что третья доза вакцины спустя полгода после первых двух приводит к околодесятикратному снижению риска болезни и еще большему снижению риска тяжелого течения болезни», - рассказал Панчин.

Он пояснил что такие научные работы проводились в Израиле с применением препаратов Pfizer. Однако, считает Панчин, точно так же действуют и прочие вакцины.

Как привитые могут заразиться коронавирусом

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, профессор Петр Чумаков полагает, что даже большое количество антител в организме не защищает человека от заражения коронавирусом.

Ученый отмечает, что человек при этом может не заболеть, но стать разносчиком болезни. Третья прививка от вируса, проведенная через погода после второй, повысит уровень антител, считает он. При этом они получат способность эффективнее связывать коронавирус. То есть, этот процесс будет протекать в организме быстрее, даже с использованием меньшего количество антител. Кроме того, Чумаков назвал ерундой слухи о том, что ревакцинации может подорвать иммунитет.
Наука и техника,Александр Панчин,РАН,РИА Ura.ru,
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