Назван способ снизить риск заражения COVID в 10 раз

Сотрудник Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН, кандидат биологических наук Александр Панчин рассказал об эффекте от третей дозы вакцины от СOVID-19. Его слова приводит URA.RU.
«Существуют исследования, показывающие, что третья доза вакцины спустя полгода после первых двух приводит к околодесятикратному снижению риска болезни и еще большему снижению риска тяжелого течения болезни», - рассказал Панчин.
Он пояснил что такие научные работы проводились в Израиле с применением препаратов Pfizer. Однако, считает Панчин, точно так же действуют и прочие вакцины.
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, профессор Петр Чумаков полагает, что даже большое количество антител в организме не защищает человека от заражения коронавирусом.