Ученые: Дельта-штамм коронавируса могут распространять даже привитые

Сделавшие прививку от COVID-19 люди способны распространять дельта-штамм коронавируса. Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале Lancet.

В публикации говорится, что исследование проводилось в Великобритании при участии 621 человека, перенесших коронавирус в легкой или бессимптомной форме. Оно длилось в течении года: с сентября 2020-го по сентябрь 2021-го.

«Одной вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить инфицирование людей вариантом дельты и его распространение в домашних условиях», — утверждает один из авторов публикации, профессор инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона Аджит Лальвани.

В ходе исследования ученые фиксировали изменения концентрации вируса в носу и горле пациентов с помощью ПЦР-тестирования, проводимого ежедневно в течение 14–20 дней.

При этом было выявлено 205 контактов с пациентами с дельта-штаммом коронавируса. 62% контактеров завершили полный цикл вакцинации, 19% имели за плечами только одну дозу вакцины, а оставшиеся 19% не прививались вовсе. В итоге 53 из этих 205 человек заболели СOVID-19.

Среди полностью вакцинированных 25% заразились дельта-штаммом, а из числа непривитых — 38%. Параллельно ученые выяснили, что вероятность заболеть альфа-штаммом для полностью вакцинированных оказалась на 40-50% ниже, чем у людей без вакцинации.

В исследовании приводятся данные о том, что у полностью вакцинированных болезнь закончилась раньше. При этом концентрация вируса в дыхательных путях у них была такой же, как и у невакцинированных. Авторы исследования делают из этого вывод о том, что полностью привитые от коронавируса люди способны передавать его наравне с непривитыми.