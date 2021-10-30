В Мексике нашли почти 500 храмов майя

Обследованная территория превысила площадь Исландии.Археологи обнаружили 478 ранее неизвестных церемониальных комплексов майя в Мексике. Впечатляет не только количество находок — новые данные опровергли прежние гипотезы о развитии цивилизации Мезоамерики.
Международная группа ученых, возглавляемая сотрудниками Аризонского университета, прошла по штатам Табаско и Веракрус. Исследуемая площадь составила 85 тысяч квадратных километров. Воздушное лазерное сканирование помогло отыскать культурный слой, скрытый травой, кустами и деревьями.
Большое количество храмов майя сосредоточено в местах, где до них жило племя ольмеков. Руины датируются 1100-400 годами до нашей эры, что совпадает с эпохой расцвета древнего племени. Все это позволяет говорить о наследовании культур. Найденные комплексы схожи с самым ранним из выявленных центров ольмеков в Сан-Лоренцо. Установлено, что знаменитый памятник майя — Агуада Феникс — начал принимать «ольмекские формы» около 1100 года до нашей эры.
Комплексы Сан-Лоренцо, Агуада Феникс и другие архитектурные образцы имеют 20 краевых насыпей у западной и восточной сторон прямоугольной площади. Ориентация некоторых сооружений соответствует восходу Солнца в определенный день года. Благодаря такому «календарю» древние вычисляли начало сезона дождей и посева кукурузы, пишет Nature.