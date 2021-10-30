В Мексике нашли почти 500 храмов майя

Большое количество храмов майя сосредоточено в местах, где до них жило племя ольмеков. Руины датируются 1100-400 годами до нашей эры, что совпадает с эпохой расцвета древнего племени. Все это позволяет говорить о наследовании культур. Найденные комплексы схожи с самым ранним из выявленных центров ольмеков в Сан-Лоренцо. Установлено, что знаменитый памятник майя — Агуада Феникс — начал принимать «ольмекские формы» около 1100 года до нашей эры.