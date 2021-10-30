Объяснена заболеваемость коронавирусом среди привитых россиян

Привитые от COVID-19 могут заболеть из-за того, что против вируса не успевают сработать клетки памяти. Так считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург . Ученого цитирует «РИА Новости».

По его словам, вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител. Через 6-8 месяцев у переболевших падает титр антител, но сохраняются клетки памяти. При этом они вырабатывают антитела на второй—четвертый день после заражения, а вирус за это время успевает накопиться в организме. По этой причине в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител. Гинцбург полагает, что россиянам необходимо ревакцинироваться раз в полгода.