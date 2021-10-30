Объяснена заболеваемость коронавирусом среди привитых россиян

Привитые от COVID-19 могут заболеть из-за того, что против вируса не успевают сработать клетки памяти. Так считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ученого цитирует «РИА Новости».
«Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток», - заявил Гинцбург.
По его словам, вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител. Через 6-8 месяцев у переболевших падает титр антител, но сохраняются клетки памяти. При этом они вырабатывают антитела на второй—четвертый день после заражения, а вирус за это время успевает накопиться в организме. По этой причине в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител. Гинцбург полагает, что россиянам необходимо ревакцинироваться раз в полгода.
В сентябре сообщалось, что вакцинированный глава Бурятии заболел COVID-19.
В Госдуме заявили, что «у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает».