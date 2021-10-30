Космонавта из РФ начнут готовить к полету на Crew Dragon

В NASA планируют начать подготовку полета российского космонавта на Crew Dragon в составе пятой миссии Crew-5 осенью следующего года. Космонавт из России полетит на корабле компании SpaceX. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление Кэти Лудерс, руководителя пилотируемой программы американского космического агентства.

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Она напомнила, что власти России согласились продолжить работу над межправительственными соглашениями с США, в рамках которых русский астронавт отправится в космос на корабле компании Илона Маска, а американские космонавты получат возможность летать на «Союзе».

По словам Лудерс, сейчас NASA ждет начала тренировки русского космонавта и работы над созданием скафандра для него. Планирование графика только начинается, заключила она.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин до этого заявил, что SpaceX обладает достаточным опытом космических полетов, чтобы им можно было доверить безопасность российских космонавтов.