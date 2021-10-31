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На Земле началась вызванная вспышкой на Солнце магнитная буря

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
59 минут назад

Магнитная буря началась днем в воскресенье в магнитосфере Земли после произошедшей в четверг вспышки на Солнце, говорится в сообщении на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

На Земле началась магнитная буря
Фото: NASANASA

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)», – приводит сообщение РИА «Новости».

На Солнце произошло 14 вспышек. Ученые опасаются мощной геомагнитной бури

Отмечается, что буря началась в районе 15 часов дня. По прогнозу, она продлится до середины дня понедельника. Ее вызвала мощная вспышка класса Х, которая произошла на Солнце вечером 28 октября. Ранее в ФИАН сообщили, что облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности движется в сторону Земли, с 30 октября оно вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури.

Наука и техника,Магнитные бури,Вспышки на солнце,РАН,РИА Новости,
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