В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.76
Войти в почту

Для чего Facebook сменил название

Ferra.ru
28 минут назад

Российские эксперты рассказали, что компания Facebook не случайно изменила название и теперь называется Meta. У этого переименования, или ребрендинга, есть несколько целей.

Для чего Facebook сменил название
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Владимира Зыкова, директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, переименованием своей компании Марк Цукерберг преследует сразу две основные цели. Главная — уйти от ассоциирования Facebook с сервисами исключительно для взрослых людей. Цукербергу важно добиться изменения отношения подростков к компании.

Зыков отметил, что когда в WhatsApp и Instagram при загрузке появлялась плашка «from Facebook», подросткам это не нравилось. Вторая цель — борьба с подрывом репутации соцсети из-за нашумевших Facebook Papers. Это документы с исследованиями о влиянии ресурса на подростков. Критики Facebook говорили о негативном влиянии соцсети на подростков — именно от этого бремени и нужно избавиться с помощью ребрендинга.

По мнению Кристины Петровой, основателя агентства PR Perfect, новые названия брендов лишь первое время непривычны пользователям. Но потом все к этому привыкают.

Facebook необходимо подчеркнуть, что теперь это не просто соцсеть, а целостная экосистема, «метавселенная», откуда и новое название — Meta.

Наука и техника,Марк Цукерберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители