Для чего Facebook сменил название

Российские эксперты рассказали, что компания Facebook не случайно изменила название и теперь называется Meta. У этого переименования, или ребрендинга, есть несколько целей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам Владимира Зыкова, директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, переименованием своей компании Марк Цукерберг преследует сразу две основные цели. Главная — уйти от ассоциирования Facebook с сервисами исключительно для взрослых людей. Цукербергу важно добиться изменения отношения подростков к компании.

Зыков отметил, что когда в WhatsApp и Instagram при загрузке появлялась плашка «from Facebook», подросткам это не нравилось. Вторая цель — борьба с подрывом репутации соцсети из-за нашумевших Facebook Papers. Это документы с исследованиями о влиянии ресурса на подростков. Критики Facebook говорили о негативном влиянии соцсети на подростков — именно от этого бремени и нужно избавиться с помощью ребрендинга.

По мнению Кристины Петровой, основателя агентства PR Perfect, новые названия брендов лишь первое время непривычны пользователям. Но потом все к этому привыкают.