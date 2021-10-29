Переболевшие COVID пожаловались на еще одно осложнение

Ученые из Массачусетского технологического института в ходе исследования выявили способность коронавирусной инфекции вызывать тяжелые нарушения слуха у переболевших им людей. Полный доклад опубликовал Nature.

В исследовании приняли участие десять пациентов с COVID-19. Девять из них страдали от шума в ушах, шесть испытывали головокружение, у всех наблюдалась частичная или полная потеря слуха.

Ученые выявили, что возможные пути проникновения вируса в уши включают и евстахиеву трубу, которая соединяет нос со средним ухом. Также, по словам профессора Стэндфордского университета и одного из авторов исследования Константины Станкович, инфекция может выходить из носа через небольшие отверстия, окружающие обонятельные нервы, что позволяет ей проникать в пространство мозга и заражать черепные нервы. В частности и тот, который соединяется с внутренним ухом, включая волосковые клетки, имеющие решающее значение для слуха и равновесия.

Согласно докладу, чтобы выявить связь между коронавирусом и нарушениями слуха у переболевших им, ученые разработали новые клеточные модели внутреннего уха человека, в том числе его труднодоступные ткани.

«Наличие моделей — лишь первый шаг, который открывает путь для работы не только с SARS-CoV-2, но и другими вирусами, влияющими на слух», — отметил профессор МТИ и руководитель исследования Ли Герке.

Несмотря на то, что доклад убедительно свидетельствует о способности COVID-19 вызывать проблемы со слухом и равновесием, общий процент пациентов переболевших коронавирусом, у которых возникли проблемы со слухом остается неизвестен.

«Мы все еще не знаем точный показатель заболеваемости, но наши результаты требуют повышенного внимания к аудиовестибулярным симптомам у перенесших ковид людей», — подчеркнула Станкович.