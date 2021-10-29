В WhatsApp появятся новые функции

Принадлежащий компании Meta мессенджер WhatsApp получит обновления, призванные улучшить работу десктопной версии сервиса, сообщает портал Wabetainfo.com.

В будущем обновлении у WhatsApp появится возможность управлять настройками конфиденциальности в WhatsApp Desktop.

Сейчас управлять настройками конфиденциальности можно только в мобильном приложении: пользователю нужно использовать WhatsApp на своем телефоне, чтобы изменить, кто может видеть его личную информацию.

В следующем обновлении пользователи смогут управлять настройками конфиденциальности в настройках WhatsApp Desktop. В частности, в десктопной версии можно будет изменить фотографию профиля и информацию о себе, а также выбрать, кто может видеть время последнего посещения мессенджера.

Пользователи смогут включить или отключить уведомления о прочтении сообщения и выбрать, кто может добавлять их в группы. В новый раздел также будет перенесена функция управления заблокированными телефонными номерами.

Сроки выхода обновления пока не известны.

Ранее стало известно, что c 1 ноября WhatsApp прекратит поддержку устройств с операционными системами Android ниже версии 4.1 или iOS ниже версии 10.