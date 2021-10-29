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В WhatsApp появятся новые функции

Вероника Полынина
28 минут назад

Принадлежащий компании Meta мессенджер WhatsApp получит обновления, призванные улучшить работу десктопной версии сервиса, сообщает портал Wabetainfo.com.

В WhatsApp появятся новые функции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В будущем обновлении у WhatsApp появится возможность управлять настройками конфиденциальности в WhatsApp Desktop.

Сейчас управлять настройками конфиденциальности можно только в мобильном приложении: пользователю нужно использовать WhatsApp на своем телефоне, чтобы изменить, кто может видеть его личную информацию.

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В следующем обновлении пользователи смогут управлять настройками конфиденциальности в настройках WhatsApp Desktop. В частности, в десктопной версии можно будет изменить фотографию профиля и информацию о себе, а также выбрать, кто может видеть время последнего посещения мессенджера.

Пользователи смогут включить или отключить уведомления о прочтении сообщения и выбрать, кто может добавлять их в группы. В новый раздел также будет перенесена функция управления заблокированными телефонными номерами.

Сроки выхода обновления пока не известны.

Ранее стало известно, что c 1 ноября WhatsApp прекратит поддержку устройств с операционными системами Android ниже версии 4.1 или iOS ниже версии 10.

Таким образом, мессенджер перестанет полноценно функционировать на 43 моделях мобильных телефонов, среди которых iPhone 4S 2011 года выпуска, Samsung Galaxy Trend Lite, Sony Xperia Miro, Huawei Ascend G740, Alcatel One Touch Evo 7 и другие.

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