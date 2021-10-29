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Названа польза системы распознавания лиц в медицинской сфере

Ferra.ru
1 час назад

Директор по продуктам компании NtechLab Денис Гришин рассказал россиянам, каким образом система распознавания лиц сможет помочь медицинской сфере.

Названа польза системы распознавания лиц в медицинской сфере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по словам эксперта, в грядущем будущем в больницах России могут добавить специальную аппаратуру с поддержкой распознавания лиц пациентов. Идея в том, что приборы позволят врачам распознавать больного посредством программы и получать доступ к его медицинской карте.

Отмечается, что технология распознавания лиц уже внедрена в российский больницах. Так, одним из первых ее начал использовать Московский международный онкологический центр. В частности, в клинике обеспечивается система электронной очереди и навигации с использованием биометрических данных.

По словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, личность пациента устанавливается посредством камер, размещенных в разных местах клиники, и получает интерактивные подсказки в виде указателей

“Система прокладывает для пациента маршрут от ресепшен до нужного кабинета и от кабинета — обратно до выхода”, — отметил Марков.

Наука и техника,Денис Гришин,
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