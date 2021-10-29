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В США отложили запуск украинского спутника

Lenta.ru
48 минут назад

Запуск украинского спутника дистанционного зондирования Земли «Січ-2-30» отложили. В США сообщили о переносе старта ракеты-носителя Falcon 9 на 2022 год. Об этом сообщает информационно-консалтинговое агентство Defence Express.

В США отложили запуск украинского спутника
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщение о переносе старта появилось на сайте компании SpaceX. Ракету запустят 10 января 2022 года. Изначально запуск Falcon 9 Block 5 планировали совершить в декабре.

Агентство отмечает, что в мае стало известно о соглашении между конструкторским бюро (КБ) «Южное» и компанией ISILAUNCH на запуск спутника «Січ-2-30» с ракетой Falcon 9.

Аппарат дистанционного зондирования Земли «Січ-2-30» должен стать первым спутником украинской орбитальной группировки. Общегосударственная научно-техническая космическая программа Украины предполагает вывод на орбиту семи спутников до 2025 года.

Спутник «Січ-2-30» разработан специалистами КБ «Южное». Аппарат предназначен для создания снимков поверхности Земли в инфракрасном и видимом диапазонах. В основе спутника массой 180 килограммов лежит аппарат EgyptSat-1, который украинские конструкторы разработали по заказу Египта.

В сентябре стало известно о завершении квалификационных испытаний макета спутника с моделями системы отделения от носителя и адаптера полезной нагрузки. В ходе соответствующего доклада вице-премьер Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что на январь 2022 года назначена резервная дата запуска спутника.

Наука и техника,Наука,Олег Уруский,SpaceX,
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