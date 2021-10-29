Раскрыта опасность незавершенного цикла вакцинации

Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» российского производства проходит в два этапа с промежутком в 21 день, потому опасно ограничиваться только одним уколом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук Бориса Чурадзе.

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По его словам, в инструкциях к большинству вакцин от COVID-19 сказано, что укол нужно проводить в два этапа. Сначала вводится первый компонент вакцины, а через определенное количество дней – второй. Это позволяет сформировать в организме иммунитет к вирусу, отметил медик.

Два компонента «Спутника V» нужно вводить с интервалом в 21 день. «Это надо понимать как "не ранее, чем через 21 день". Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жестких сроков нет», — сообщил врач.

Отмечается, что до того, как человек получил оба компонента препарата, обеспечивающего иммунную защиту от инфекции, он может заразиться. А если это произошло после первого укола, продолжать цикл вакцинации без консультации с врачом не стоит.