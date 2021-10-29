В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.82
Войти в почту

Врач заявил об опасности незавершенного цикла вакцинации

Елена Прошина
28 минут назад

Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» российского производства проходит в два этапа с промежутком в 21 день, потому опасно ограничиваться только одним уколом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук Бориса Чурадзе.

Раскрыта опасность незавершенного цикла вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в инструкциях к большинству вакцин от COVID-19 сказано, что укол нужно проводить в два этапа. Сначала вводится первый компонент вакцины, а через определенное количество дней – второй. Это позволяет сформировать в организме иммунитет к вирусу, отметил медик.

Два компонента «Спутника V» нужно вводить с интервалом в 21 день. «Это надо понимать как "не ранее, чем через 21 день". Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жестких сроков нет», — сообщил врач.

Отмечается, что до того, как человек получил оба компонента препарата, обеспечивающего иммунную защиту от инфекции, он может заразиться. А если это произошло после первого укола, продолжать цикл вакцинации без консультации с врачом не стоит.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация препаратом «Спутник V», а затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, обеспечит защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.

Наука и техника,Александр Гинцбург,ИА Sputnik,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители