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На Солнце произошла мощная вспышка класса Х

ТК «Звезда»
25 минут назад

Мощная солнечная вспышка класса Х зарегистрирована на Солнце вечером 28 октября. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

На Солнце произошла мощная вспышка класса Х
Фото:  pexels.com pexels.com

Согласно данным на сайте, вспышка началась в 18:17 по московскому времени и продлилась 31 минуту. За последние двое суток на Солнце зафиксировано 28 вспышек разной силы.

Ранее гавайские ученые обнаружили новорожденную планету. Новое небесное тело вращается вокруг своей звезды на расстоянии, которое в 100 раз превышает дистанцию между Солнцем и Землей.

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