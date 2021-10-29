На Солнце произошла мощная вспышка класса Х

Мощная солнечная вспышка класса Х зарегистрирована на Солнце вечером 28 октября. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

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Согласно данным на сайте, вспышка началась в 18:17 по московскому времени и продлилась 31 минуту. За последние двое суток на Солнце зафиксировано 28 вспышек разной силы.