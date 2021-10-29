COVID-19 привел к миллионам случаев инсульта

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире регистрируют около 12 миллионов случаев инсульта. В России его ежегодно выявляют более чем у полумиллиона человек, пишет «Парламентская газета».

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29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Сегодня вечером красным цветом загорится подсветка Останкинской башни, а также телебашен в Нижнем Новгороде, Казани, Саранске, Ростове-на-Дону, Твери, Самаре, Перми, Туле, Челябинске и других городах.

Также на медиафасадах Останкинской башни с 18 до 22 часов будут транслировать сердце с белыми очертаниями на красном фоне. Как сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, в 2021 году проблема инсультов особенно актуальна, так как в период распространения коронавируса нового типа количество сердечно-сосудистых заболеваний в России увеличилось. У пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, значительно возрастает риск развития тромбозов.