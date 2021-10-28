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В работе видеосервиса Youtube произошел масштабный сбой

Вероника Полынина
21 минуту назад

Пользователи по всему миру испытывают проблемы с просмотром видео и доступом как к приложению, так и к десктопной версии Youtube. Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбой начался в 21.10 мск.

В работе Youtube произошел масштабный сбой
Фото: ReutersReuters

О проблемах с доступом к сервису сообщили пользователи из США и Канады, затем сбой распространился на Европу. На неполадки пожаловались жители Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Испании, Польши и России.

YouTube принадлежит компании Google. Сервис является популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.

Напомним, что 4 октября произошел масштабный сбой в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp. Пользователи в течение нескольких часов не могли войти в приложения, отправить и получить сообщения.

Проблемы также наблюдались в работе Telegram, TikTok, «ВКонтакте», Google и Amazon.

Основатель Facebook Марк Цукерберг после сбоя в работе соцсети потерял 6,6 млрд долларов.

Наука и техника,Марк Цукерберг,Google,
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