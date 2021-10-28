В работе Youtube произошел масштабный сбой

Пользователи по всему миру испытывают проблемы с просмотром видео и доступом как к приложению, так и к десктопной версии Youtube. Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбой начался в 21.10 мск.

Фото: Reuters Reuters

О проблемах с доступом к сервису сообщили пользователи из США и Канады, затем сбой распространился на Европу. На неполадки пожаловались жители Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Испании, Польши и России.

YouTube принадлежит компании Google. Сервис является популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.

Напомним, что 4 октября произошел масштабный сбой в работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp. Пользователи в течение нескольких часов не могли войти в приложения, отправить и получить сообщения.

Проблемы также наблюдались в работе Telegram, TikTok, «ВКонтакте», Google и Amazon.