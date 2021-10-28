Facebook сменит название на Meta

Во время мероприятия Oculus Connect 2021 глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании корпорации, которая теперь будет называться Meta.

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"Наш бренд тесно связан с соцсетью Facebook, но мы уже не только она. Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta", - заявил Цукерберг.

По словам Цукерберга, создание метавселенной многое значит для Facebook, именно поэтому он принял решение переименовать компанию.

По задумке Цукерберга, метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди "будут жить". Он отметил, что ее главная цель - помогать людям общаться и быть всегда рядом.

Под нынешним названием Facebook существует с 2014 года. Впервые о запланированном ребрендинге стало известно на прошлой неделе.

В последнее время Facebook сталкивается с множеством обвинений в пренебрежении интересами общества и пособничестве распространению дезинформации ради увеличения собственной прибыли.