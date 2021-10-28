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Цукерберг переименовал Facebook в Meta

Газета.Ruиещё 21
49 минут назад

Во время мероприятия Oculus Connect 2021 глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании корпорации, которая теперь будет называться Meta.

Facebook сменит название на Meta
Фото: APAP

"Наш бренд тесно связан с соцсетью Facebook, но мы уже не только она. Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta", - заявил Цукерберг.

По словам Цукерберга, создание метавселенной многое значит для Facebook, именно поэтому он принял решение переименовать компанию.

По задумке Цукерберга, метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди "будут жить". Он отметил, что ее главная цель - помогать людям общаться и быть всегда рядом.

Под нынешним названием Facebook существует с 2014 года. Впервые о запланированном ребрендинге стало известно на прошлой неделе.

В последнее время Facebook сталкивается с множеством обвинений в пренебрежении интересами общества и пособничестве распространению дезинформации ради увеличения собственной прибыли.

Из-за этого компания столкнулась с трудностями, и ее репутация почти разрушилась. Многие СМИ утверждают, что переименование корпорации - это попытка исправить положение. Подробнее о презентации Oculus Connect 2021 можно прочитать в онлайн-трансляции "Газеты.Ru".

Наука и техника,Марк Цукерберг,Газета.Ru,
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