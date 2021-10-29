В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.45
Войти в почту

Палеонтологи открыли новый вид человека

Газета.Ruиещё 1
7 минут назад

Жителей Африки времен среднего плейстоцена можно отнести к новому виду людей, Homo bodoensis, считает международная команда палеонтологов во главе со специалистами из Виннипегского университета.

Палеонтологи открыли новый вид человека
Фото: Ettore MazzaEttore Mazza

Ранее известные останки относили к другим видам, что создавало сложности в идентификации и классификации находок. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews.

Homo bodoensis жил в Африке в эпоху среднего плейстоцена, около 500 тыс. лет назад, и был прямым предком современного человека, считают ученые. Они заново оценили известные человеческие останки этого периода из Африки и Евразии.

Ранее эти окаменелости считали останками гейдельбергского или родезийского человека. Однако относительно этих видов существовала путаница - так, некоторые останки предположительно гейдельбергского человека после анализа ДНК оказались останками неандертальцев, а про родезийского человека вообще мало что известно, и критерии, по которым можно относить те или иные останки к этому виду, весьма размыты.

Согласно новой оценке, часть окаменелостей можно переклассифицировать как останки неандертальцев. Остальные же можно отнести к одному виду, Homo bodoensis, названному в честь черепа, найденного в местности Бодо Д'Ар в Эфиопии.

В эту категорию попадает большинство людей из Африки и некоторые - из Юго-Восточной Европы времен среднего плейстоцена.

Наука и техника,Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители