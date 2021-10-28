Ученые научились заряжать умные часы от одежды

Известный технолог и дизайнер одежды Элина Илен совместно с физиками из Университета Аалто в Финляндии разработали сверхтонкие солнечные панели для зарядки гаджетов от одежды.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Технология позволит собирать энергию из солнечного и даже искусственного света и заряжать носимые устройства и смартфоны прямо от одежды. По словам автора технологии, она нужна, чтобы помочь индустрии моды не загрязнять, а наоборот, очищать планету от парниковых газов: сейчас на неё приходится 4% глобальных выбросов.

Проект, которым руководит Илен, называется Sun-Powered Textiles. Это разработанные физиками из Университета Аалто по прототипам Илен солнечные панели. Они мягкие, поэтому их можно встроить практически в любой вид одежды без ущерба для внешнего вида.

Панели можно встроить в любую ткань — от хлопка и льна до вискозы и полиэстера. Для этого панели нужно разместить между двумя слоями ткани. К тому же их можно встраивать не только в одежду, но и в домашний текстиль. По словам Илен, панели специально будут производиться отдельно от одежды и других изделий — это позволит с лёгкостью перерабатывать и то и другое.