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В Денисовой пещере нашли кольца из мамонтовой кости и мрамора

ТАСС
59 минут назад

В ходе раскопок в Денисовой пещере на Алтае археологи нашли подвески из зубов лисиц и бизонов, кольца из бивня мамонта и мрамора. Возраст находок – около 45 тыс. лет, рассказал главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков.

В Денисовой пещере нашли кольца из мамонтовой кости и мрамора
Фото: © Igor Boshin/Shutterstock/Fotodom© Igor Boshin/Shutterstock/Fotodom

"В этом году были продолжены работы на новом участке в южной галерее. Было много интересных находок. Самые интересные из них - предметы символической деятельности человека, или предметы первобытного искусства. Это подвески из зубов животных: бизон и лисица, в них просверлены тончащие отверстия в основании этих подвесок, кольцо, вырезанное из бивня мамонта, изделия из мрамора, фрагмент браслета и кольца", - сказал Шуньков.

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По его словам, такие предметы и раньше находили в пещере, но теперь можно говорить о их серийном производстве, а не случайном попадании. Наличие таких предметов, датированных 45-50 тыс. лет назад, что является наиболее древней подобной коллекцией в северной Евразии и мировой археологии, говорит о высоком уровне эстетических и когнитивных функций у денисовцев. Об этом же говорят обнаруженные ранее следы редких приемов обработки камня, которые появлялись на других стоянка значительно позже.

В отличие от прошлых лет, в этом полевом сезоне ученые не нашли костей или иных остатков древних людей. "Самым массовым, исчисляемым тысячами находок, является раздробленный костный материал. Сейчас с помощью новейших методик определяется, к какому виду млекопитающих эти кости относились, а так как человек тоже млекопитающее, можно вычленить среди огромного этого массива костей останки, которые принадлежат человеку", - отметил ученый.

Денисова пещера в Алтайских горах прославилась на весь мир в 2010 году, когда палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал найденный новый подвид людей по остатку фаланги детского пальца, найденного в пещере в 2008 году. Этот подвид получил название денисовского человека. С тех пор раскопки в пещере не прекращаются. За прошедшие годы археологам удалось найти в пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и метиса двух подвидов людей.

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