Ученые подсчитали число частиц микропластика в океане

«Несмотря на то, что исследование микропластика начиналось в 1970-е годы, стандартизованных данных в масштабах планеты до сих пор не хватает, — пояснил автор исследования Ацухико Исобе. – Наш набор данных дает реалистичное количество микропластика в дикой природе, помогая исследователям оценить истинное воздействие на морские организмы и окружающую среду».

Частицы микропластика размером менее пяти миллиметров могут проплывать тысячи километров на разных глубинах, дальность их распространения зависит от скорости распада и течений. Чтобы оценить число таких частиц, ученые проанализировали результаты 8218 заборов морской воды в разных частях мира, сделанных в 2000-2019 годы.

По оценкам ученых, в верхних частях мирового океана находится 24,4 трлн частиц микропластика, что соответствует массе в 82-578 тыс. тонн. Ученые признают, что истинное число частиц скорее всего больше, поскольку им не достает данных по их концентрациям в Индийском океане, Южно-Китайском море, а также по частицам меньше 300 микрон в диаметре и наночастицам.