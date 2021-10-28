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Ученые подсчитали число частиц микропластика в океане

Газета.Ru
1 час назад

Ученые из Университета Кюсю (Япония) сумели подсчитать примерное количество частиц микропластика в мировом океане. Их исследование опубликовано в журнале Microplastics and Nanoplastics.

Ученые подсчитали число частиц микропластика в океане
Фото: Nick Pumphrey/nickpumphrey.comNick Pumphrey/nickpumphrey.com

«Несмотря на то, что исследование микропластика начиналось в 1970-е годы, стандартизованных данных в масштабах планеты до сих пор не хватает, — пояснил автор исследования Ацухико Исобе. – Наш набор данных дает реалистичное количество микропластика в дикой природе, помогая исследователям оценить истинное воздействие на морские организмы и окружающую среду».

Частицы микропластика размером менее пяти миллиметров могут проплывать тысячи километров на разных глубинах, дальность их распространения зависит от скорости распада и течений. Чтобы оценить число таких частиц, ученые проанализировали результаты 8218 заборов морской воды в разных частях мира, сделанных в 2000-2019 годы.

По оценкам ученых, в верхних частях мирового океана находится 24,4 трлн частиц микропластика, что соответствует массе в 82-578 тыс. тонн. Ученые признают, что истинное число частиц скорее всего больше, поскольку им не достает данных по их концентрациям в Индийском океане, Южно-Китайском море, а также по частицам меньше 300 микрон в диаметре и наночастицам.

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