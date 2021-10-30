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На МКС прибыл корабль с продуктами для "новогоднего стола"

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

К российскому модулю МКС пристыковался грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-18", который доставил продукты и необходимые ресурсы. Об этом сообщает ТАСС.

На МКС прибыл корабль с продуктами для "новогоднего стола"
Фото: ТАССТАСС

Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что на станцию доставили рационы питания для новогоднего стола, но икру члены экипажа не заказывали. Он также рассказал РИА "Новости", что космонавты получили индивидуальные наборы питания.

В них вошли рыбные консервы с белугой, сельдью, лососем, судаком, щукой, карпом, йогурты и консервированные салаты - витаминный, солянка овощная, огурцы деликатесные, перец сладкий, капуста брокколи, томаты, фасоль в томатном соусе. Сообщается, что "Прогресс" доставил 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, а также одежду.

Ранее сообщалось, что на борту МКС впервые зацвел перец, выращенный американским астронавтом Меган МакАртур.

Наука и техника,Александр Агуреев,РАН,РИА Новости,
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