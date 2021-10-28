Назван стопроцентный способ защиты от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что существует способ защиты от коронавируса, который защищает в 100% случаев. По его словам, в этом поможет иммунизация «Спутником V» и последующая ревакцинация назальным препаратом.
«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», - цитирует Гинцбурга РИА «Новости».
Напомним, накануне в России зафиксировали 36 582 новых случая коронавируса COVID-19. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 27 октября достигло 8 352 601.