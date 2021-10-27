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WhatsApp перестанет работать на тысячах устройств с 1 ноября

Вероника Полынина
47 минут назад

Принадлежащий компании Facebook мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестанет работать на тысячах устройств по всему миру, сообщает британское издание Metro.

WhatsApp перестанет работать на тысячах устройств с 1 ноября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

WhatsApp прекратит поддержку устройств с операционными системами Android ниже версии 4.1 или iOS ниже версии 10.

Таким образом, мессенджер перестанет функционировать на 43 моделях мобильных телефонов, среди которых iPhone 4S 2011 года выпуска, Samsung Galaxy Trend Lite, Sony Xperia Miro, Huawei Ascend G740, Alcatel One Touch Evo 7 и другие.

Прекращение поддержки устройства не означает, что WhatsApp перестанет принимать и отправлять сообщения. Речь идет о том, что пользователи не смогут загружать исправления и обновления, что может привести к сбоям, ошибкам и в некоторых случаях уязвимостям безопасности.

WhatsApp регулярно обновляет список поддерживаемых телефонов, которые получают доступ к новейшим функциям приложения.

В России с 1 марта 2022 года вступит в силу новое правило пользования интернет-мессенджерами. Для регистрации россияне должны будут пройти индентификацию путем достоверного установления сведений об абонентском номере. Для этого мессенджер, получив заявку от пользователя, должен направить запрос мобильному оператору, который, в свою очередь, обязан в течение 20 минут ответить, есть ли данные об абоненте в его базах.

Если ответ отрицательный, идентификация считается не пройденной, и мессенджер «обязан не допускать передачу электронных сообщений» такому пользователю.

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