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Раскрыта упрощенная версия Windows 11

Lenta.ru
1 час назад

Microsoft работает на новым ноутбуком на базе упрощенной версии Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Central.

Раскрыта упрощенная версия Windows 11
Фото: Wachiwit / ShutterstockWachiwit / Shutterstock

Раскрывшие планы корпорации журналисты рассказали, что Microsoft намерена выпустить бюджетный портативный компьютер. Девайс фигурирует в отчете под кодовым названием Tenjin, однако в продажу может выйти под наименованием Surface Laptop SE. В данном случае постфикс SE может означать Student Edition или School Edition, то есть предполагать ориентацию на образовательный сегмент. Модель будет иметь 11,6-дюймовый экран, процессор Intel Celeron N4120, до восьми гигабайт оперативной памяти.

Устройство будет работать на базе упрощенной версии ОС нового поколения. По информации инсайдеров, специальный ноутбук получит особую оптимизацию, настройки и функции, что позволит использовать его в школах и прочих образовательных учреждениях. При этом неизвестно, можно ли будет установить упрощенную версию Windows 11 на другие ПК.

Журналисты предположили, что новый компьютер будет конкурировать с недорогими моделями Chromebook от компаний HP, Dell и Lenovo. Surface Laptop SE окажется дешевле, чем Surface Laptop Go. Последний оценен на американском рынке в 549 долларов или около 40,5 тысяч рублей.

В конце 2020 года сообщалось, что Microsoft намерена выпустить специальную версию Windows для бюджетных компьютеров. Однако позже появилась информация, что компания заморозила проект особой ОС.

Наука и техника,Microsoft,
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