Маск не предупредил руководство Tesla о переносе штаб-квартиры

Глава Tesla Илон Маск не уведомил калифорнийское руководство компании о переносе штаб-квартиры в Техас, сообщает Business Insider со ссылкой на власти Калифорнии.

Маск официально заявил о переезде 7 октября, назвав основными причинами высокие цены на аренду площади, слишком долгую дорогу на работу и ограничения в расширении бизнеса.

«Илон даже не сказал об этом решении своей команде. Руководство компании просто не знало об этом до официального заявления», — поделился глава правительства Калифорнии Ди Ди Майерс.

При этом Маск переехал в Техас еще в прошлом году. Прошлым летом Tesla начала строить свой гигафабрику в Остине. Аэрокосмическая компания Маска SpaceX, его нейротехнологическая компания Neuralink и его инфраструктурная компания The Boring Company также теперь базируются в Техасе.