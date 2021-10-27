В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 84.77
Войти в почту

Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11

Ferra.ru
2 часа назад

В начале октября Microsoft выпустила Windows 11. Но несмотря на полноценный релиз, система до сих пор использует антивирус «Защитник Windows», который без изменений пришёл с «десятки».

Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11
Фото: ReutersReuters

Сейчас же в сети появилась информация, согласно которой редмондцы вовсю работают над новой версией защиты ОС. Разработка проходит под кодовым именем GibraltarApp, а её главной особенностью должны стать «простая, удобная и персонализированная защита».

Отметим, что антивирус от Windows 10 хоть и зарекомендовал себя как отличный инструмент для борьбы с атакой зловредов, на Windows 11 он работает с переменным успехом. Многие пользователи, например, жалуются на его тормоза и ошибки.

Также стоит понимать, что новый «Защитник Windows» не получил дату распространения даже среди участников программы Windows Insider.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители