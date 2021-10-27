Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11

В начале октября Microsoft выпустила Windows 11. Но несмотря на полноценный релиз, система до сих пор использует антивирус «Защитник Windows», который без изменений пришёл с «десятки».

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Сейчас же в сети появилась информация, согласно которой редмондцы вовсю работают над новой версией защиты ОС. Разработка проходит под кодовым именем GibraltarApp, а её главной особенностью должны стать «простая, удобная и персонализированная защита».

Отметим, что антивирус от Windows 10 хоть и зарекомендовал себя как отличный инструмент для борьбы с атакой зловредов, на Windows 11 он работает с переменным успехом. Многие пользователи, например, жалуются на его тормоза и ошибки.