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Пять главных проблем мессенджера Telegram

Ferra.ru
1 час назад

Несмотря на то что Telegram считается лучшим мессенджером из существующих, у него есть ряд проблем. О них рассказал «Лайф».

Пять главных проблем мессенджера Telegram
Фото: ТАССТАСС

По функциональности и удобству Telegram обходит WhatsApp, отмечает «Лайф». Но это совсем не значит, что данный мессенджер гораздо безопаснее последнего. По словам экспертов, у него есть несколько серьёзных недостатков, касающихся личных данных.

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Безопасность. В «Избранном» можно хранить информацию долгое время. Разработчики уверяют, что доступа к ней нет ни у кого, но проверить это невозможно. У WhatsApp есть похожая функция, и вся информация после «Архивации данных» хранится на сервере. В то же время Telegram даёт возможность восстановить переписку в облаке на новом устройстве с нуля.

Непонятно, где сохраняется переписка. Согласно рейтингу безопасности, составленному американскими специалистами, в Telegram не всё так хорошо: в приложении отключено по умолчанию шифрование сообщений (это позволяет мошенникам легче взламывать переписки), после привязки мобильного приложения к его же версии на компьютере любой человек, который открыл десктопное приложение, может читать всю переписку.

Есть случаи взлома. При этом восстановить после этого аккаунт очень сложно: злоумышленники часто устанавливают двухфакторную авторизацию. Поддержка Telegram тоже не факт, что ответит и ответит быстро: сообщения обрабатываются вручную, причём таких обращений много.

Сканирование памяти смартфона. Бывает, что в Telegram отображаются контакты, которые уже удалены с телефона. Неясно, зачем и как это делается: код работы серверов приложения остаётся закрытым. Также, как подчёркивает securemessagingapps, мессенджер уязвим перед MITM-атакой. Ещё один недостаток - у него нет поддержки протокола TLS.

Передача данных третьим лицам. Сейчас приложение собирает больше информации о пользователях, чем ранее. Это история покупок, местоположение, контакты (из адресной книги), идентификаторы, весь контент на смартфоне, контактные данные, включая имя и номер телефона владельца, платёжная информация.

В качестве альтернатив авторы предлагают мессенджеры Wire, Session, Signal, Threema, Element. Они, по мнению американских экспертов, наиболее безопасны.

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